River City: Rival Showdown aangekondigd

Inclusief actievolle trailer.

River City: Rival Showdown is officieel aangekondigd, zo meldt Gematsu. De aankondiging is gedaan door middel van een trailer die de wereldwijde release-datum van 12 oktober 2023 bekend heeft gemaakt:

River City: Rival Showdown is een port van de gelijknamige Nintendo 3DS-game uit 2016. En dat is op zijn beurt weer een remake van de originele River City Ransom op de NES. Het grote verschil met het origineel uit 1989 is dat je het verhaal nu anders kan laten lopen. Er zijn meerdere wegen om te nemen en verschillende eindes vrij te spelen. Als extra is er een 1-vs-1 Fighting Mode aanwezig die gebaseerd is op Double Dragon.

River City: Rival Showdown wordt ontwikkeld door de koningen van vechtgames Arcsystemworks. Zij hebben vooral naam gemaakt met hun fighting-games als Guilty Gears, BlazBlue en Dragon Ball FighterZ. Of River City : Rival Showdown een fysieke release krijgt, is op moment van schrijven nog onbekend.

Heb jij de 3DS-versie gespeeld? Of zie jij nu je kans om in River City te stappen? Laat het weten in de comments.