[Special] Interview met Jason Paige, de stem van een generatie

Wij konden Jason Paige de oren van zijn lijf vragen en speelden zelfs de intro samen met hem.

De meesten van jullie zullen hem vast wel kennen, Jason Paige, of zoals die ook wel wordt genoemd: de stem van een generatie. Zo’n 25 jaar geleden verwierf deze zanger namelijk enorm veel bekendheid. Dit door één nummer, een voor een generatie enorm belangrijk nummer. Dat was natuurlijk Gotta Catch’m All!, de eerste intro van de Pokémon anime.

Jason was aanwezig bij Dutch Comic Con en dat was dus voor ons het moment om even met hem te praten. Dankzij de stand, Elitegamestore, konden wij op vrijdagavond alvast de vloer op om met Jason te praten. Daarnaast hebben we zelfs wat muziek met hem kunnen maken. Het volledige interview kun je in onderstaande video bekijken.