Maak kennis met de Pikmin in de nieuwste video van Nintendo 

Wist jij al dat de rode Pikmin door vuur kunnen lopen?

Nintendo Nederland heeft vandaag een nieuwe video op haar YouTube-kanaal gezet waarin de Pikmin uit Pikmin 4 centraal staan. De video, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken, is vooral handig voor nieuwkomers van het spel. Er worden namelijk vele handige feitjes verteld over de kleine plantachtige wezentjes. Wist je bijvoorbeeld dat je Pikmin gewoon uit de grond kunt plukken en dat iedere kleur zijn eigen vaardigheid heeft? Hoewel de wezentjes erg klein zijn, zijn ze toch heel sterk en juist daarom komen ze erg van pas tijdens jouw avontuur!

Pikmin 4 verschijnt op 21 juli en gaat zowel fysiek als digitaal voor een bedrag van €59,99 over de toonbank. Mocht je nog niet zeker weten of deze titel iets voor jou is dan staat er in de Nintendo eShop een gratis demoversie voor jou klaar. Ga jij later deze maand aan de slag met het allernieuwste Pikmin-spel?