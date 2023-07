Sacred Zodongga Defense komt volgende week naar de Switch

Lukt het jou om het legendarische eiland te verdedigen?

De game Sacred Zodongga Defense komt volgende week naar de Nintendo Switch. Dit heeft Uitgever Soft Source Publishing zojuist aangekondigd. De game zal op 13 juli 2023 uitkomen in de Nintendo eShop. Deze 3D Tower Defense game is voornamelijk gericht op het verdedigen van je eiland en er voor te zorgen dat deze niet wordt overrompelt door soldaten en ontdekkingsreizigers.

Het eiland Zodongga is al duizend jaar legendarisch en vredig. De inheemse wezens van de Hulla-Balla-Bazooki stam woonden op dit prachtige eiland. Hoewel de inheemse stam verschillende woeste krijgers had, was het ze gelukt om het eiland in goede staat te houden. Ze bleven één met de harmonie en de natuur van het Zodongga eiland. Het eiland was legendarisch omdat het buiten de inheemse stam om, nog nooit door iemand anders was ontdekt.

Legendarische.. banaan?

Helaas gingen de verhalen rond de hele wereld over dit legendarische eiland. Niet alleen de harmonie en de natuur was aantrekkelijk, maar de bananen zouden blijkbaar ook hemels moeten zijn. Door alle geruchten en verhalen was de locatie ook bekend van het Zodongga eiland. Hierdoor gingen verschillende schepen vol met mensen waaronder ontdekkingsreizigers en soldaten er op af.

Simpel, of toch niet?

Je speelt als opperhoofd van de Hulla-Balla-Bazooki stam en moet proberen je verdedigers zo tactisch mogelijk te plaatsen om je eiland en de legendarische bananen te beschermen. Naast een actie en fantasie game, zit er ook veel strategie achter. Je kunt meerdere attributen gebruiken om de onderzoekers en soldaten van je eiland af te houden. Denk hierbij aan: bommen, fakkels, en wagens. In Sacred Zodongga Defense zal je er voor moeten zorgen dat alle waves die op je af komen zo snel mogelijk worden vernietigd.

Deze game lijkt vrij simpel maar Sacred Zodongga Defense heeft meer dan 100 verschillende levels. Je kunt spelen op drie verschillende moeilijkheidsgraden: hard, intermediate en easy. Naarmate je steeds meer gaat spelen, zal je ook nieuwe dingen vrij spelen en krijg je daardoor ook moeilijkere tegenstanders. Elk level heeft een boss met speciale skills die je zult moeten verslaan. Niet te vergeten heeft deze game een royale hoeveelheid aan bananen!

Bekijk hieronder de officiële trailer van Sacred Zodongga Defense.

Alle bananen nog aan toe, ga jij deze gekke 3D Tower Defense game halen? Laat het ons weten in de reacties!