Ubisoft neemt de Nederlandse gamer niet serieus

Het gaat bergafwaarts sinds het Nederlandse kantoor is gesloten.

In maart verscheen het nieuws dat Ubisoft uit de Benelux vertrok. Op 1 april is het kantoor in Nederland dan ook gesloten. Echter, na een redelijk periode stilte zijn de socials opgepakt door Europese teams. Echter niet door Nederlands sprekende mensen. Dit is overduidelijk aan de manier hoe het bedrijf communiceert naar buiten toe.

De afgelopen maanden komen er namelijk flink wat berichten voorbij die schaamteloos slecht zijn. Het lijkt wel alsof Google Translate uit het jaar 2000 een Engels bericht heeft vertaald. Naast onderstaande voorbeelden (waar de reacties en quote tweets ook prachtig van zijn om te lezen). Komen er ook zinnen voorbij als: “Als je een direhorse met respect benadert, kun je misschien zijn vriendschap verdienen. Welke biome ga je als eerste rijden?” en “Klaar om mythische boss billen te schoppen?”

Het is echt enorm zonde om te zien dat een bedrijf wat echt een goede community in Nederland had opgebouwd zo te zien afglijden. Er wordt gewoon geen moeite meer gedaan en het lijkt alsof Ubisoft geen moeite meer doet, dat terwijl het juist al zo slecht gaat met het bedrijf. Hoewel hun presentaties Ubisoft Forward heten, lijkt het alleen maar achteruit te gaan dus.

Het hoeft niet altijd de jacht op pieces of eden zijn, soms is een beetje koopjesjagen al genoeg.



Profiteer van de kortingen in de Summer Sale en krijg €10 extra voor je volgende aankoop met de Wallet Reward!



Alle informatie in de Ubisoft Store.



