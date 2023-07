[Review] Master Detective Archives: RAIN CODE – Knap detectivewerk

Yuma vraagt om je hulp in deze nieuwe detectivegame. Lees hier of het een goede game is!

Na de release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hebben velen geen andere game maar aangeraakt. De verschijning van de nieuwe game van de makers van Danganronpa is waarschijnlijk onder de radar gebleven. Voor mij daarentegen is Master Detective Archives: RAIN CODE de release van het jaar. Sinds de aankondiging ben ik aan benieuwd hoe deze detectivegame vernieuwend kan zijn. Met topgames als Danganronpa, Raging Loop en AI The Somnium Files op de Switch moet RAIN CODE van goede huizen komen om een plek tussen de topgames in het genre te veroveren. Slaat RAIN CODE de plank mis of kan je beter alvast je regenjas gaan pakken om jezelf onder te dompelen in dit natte avontuur? Je leest het in onze review!

RAIN CODE/RAINCOAT

Het verhaal begint op een dag dat je wakker wordt in een kamer. Je weet niet waar je bent, wie je bent en ook al je herinneringen zijn foetsie. Als snel ontdek je dat je Yuma Kokohead heet en dat je op het station bent. In een brief die in je zak zit staat dat je werkt voor de World Detective Organisation. Je hebt als opdracht gekregen om aan boord te gaan van een trein en zo naar Kanai Ward te reizen. Tijdens de reis zou je tevens andere Master Detectives tegenkomen. En zo begint je reis.

Het verhaal in Master Detective Archives: RAIN CODE is in meerdere hoofdstukken verdeeld. Dat zorgde ervoor dat het wat meer behapbaar blijft en je de focus kan hebben op wat er tijdens dat hoofdstuk gebeurd. Elk hoofdstuk staat namelijk in het teken van een zaak.

Goed in elkaar zit het spel zeker, maar toch vielen wat dingen tegen. Van sommige personages had ik graag gezien dat ze wat vaker voor zouden komen. Ze worden groots aangekondigd en dan zie je ze relatief weinig. Daarnaast zijn de zaken voorspelbaar. Meestal wist ik tijdens het onderzoeken al precies hoe het zat. Dan duurt het proces van Yuma om tot de conclusie te komen wel heel lang. Ik miste de plotwendingen zoals ik ken uit Ace Attorney.

Daarbij moet ik wel zeggen dat de zaken goed in elkaar zitten. Ze liggen niet per se voor de hand en het zijn ook geen clichés. Het is puur dat je genoeg hints tegenkomt met onderzoeken waardoor je het zelf al snel in elkaar kan puzzelen. Voor de een zit daar het plezier, omdat het veel logischer is. Voor de ander valt het tegen, omdat die van meer plotwendingen en onvoorspelbaarheid houdt. Dat betekent echter niet dat het verhaal simpel of zwak is, want dat is het zeker niet.

Shinigami!

Tijdens je reis en eenmaal aangekomen in Kanai Ward word je geconfronteerd met meerdere (moord)zaken. Deze zal je vervolgens moeten onderzoeken en oplossen. In je eentje hoef je het niet te doen, want je krijgt de hulp van een “death god”, een zogenaamde Shinigami. Dit paarse spookje kan soms wat lugubere uitspraken doen. Zo is Shinigami gek op dood en verderf en dat blijkt wel tijdens het oplossen van de zaken. Shinigami heeft namelijk overal commentaar op en schreeuwt het uit van plezier als er een lijk gevonden wordt.

Ik ben helemaal verliefd geworden op Shinigami. De humor en hoe het spookje doet is geweldig. Het past perfect bij de wat donkere sfeer. Net dat tikje humor heb je nodig om niet in mineurstemming te belanden door de soms beladen thema’s. Wel kan Shinigami wat uit de bocht vliegen met zijn uitspraken en ben ik het echt niet eens met wat het paarse geval flikt in Mystery Labyrinth’s.

Detectivewerk

Onderzoeken doe je door rond te lopen in de stad. Die is trouwens nog best groot en ziet er prachtig uit. Neon kleuren, heel veel regen en futuristische uitstraling. In de stad vind je vele mensen en voorwerpen waarmee je kan communiceren. Voor elk dingetje krijg je Detective Points om te levelen. Voor elk level krijg je skill points waarmee je skill kan kopen voor in een Mystery Labyrinth. Het heeft dus zeker zin om elk hoekje uit te kammen, ook de gebieden die niks met de zaak te maken hebben. Daarnaast zijn er in de gebieden sidequests te vinden die nog best een interessante diepte geven aan de stad. Je leert waar de mensen van de stad tegenaan lopen en je helpt ze. Wel zijn het simpele quests van “haal dit” of “zoek deze persoon”.

Naast hulp van Shinigami krijg je ook hulp van mede Master Detectives tijdens het onderzoeken van een zaak. Elke Master Detective heeft zo zijn eigen Forte, oftewel een speciale kracht. Deze moet je op de voor jou beste manier gebruiken om alle aanwijzingen te vinden. Zo kan de een zich perfect vermommen en heeft de ander de kracht om de originele plaatsdelict te zien. Verder moet je praten met mensen en plekken onderzoeken door voorwerpen te bekijken. Maar klaar ben je niet als je alles hebt onderzocht. Dan begint pas het echte werk.

Mystery Labyrinth

Shinigami heeft namelijk wat bijzonders voor Yuma in petto. Shinigami verandert in een wonderschone vrouw en trekt Yuma het Mystery Labyrinth in. In een Mystery Labyrinth manifesteren de belangrijke onderdelen van de zaak. Je weet nooit welke gekkigheden je tegen gaat komen, want het is elke keer weer anders. Bepaalde onderdelen komen wel telkens voor. Zo zijn er vragen die je in QTE’s snel moet beantwoorden, Reasoning Death Match en God Shinigami.

Ik ga zo min mogelijk verklappen van wat je precies aan kan treffen, want dat haalt echt het plezier weg. Het is allemaal zo absurd, dat het de beste impact maakt als je de game gewoon blind gaat spelen. Voorkennis zorgt ervoor dat de game een minder grote impact zal maken. Wat ik nog kan verklappen is dat je tijdens een Reasoning Death Match uitspraken moet ontwijken die op je afgevuurd worden. Wanneer er een brandende uitspraak op je afkomt waarvan je kan bewijzen dat het tegenstrijdig is met het bewijs, dan moet je die doormidden hakken.

Na het volgen van alle stappen eindigt het Mystery Labyrinth als je de daders hebt ontmaskerd. Ook dat gaat gepaard met een hoop vuurwerk. En dan heb ik het nog niet gehad over Shinigami die schaars gekleed in een ton gaat staan waar je gaten in moet schieten. Gekker dan dit wordt het echt niet.

Niet alles is perfect

Master Detective Archives heeft tijdens het rondrennen af en toe last van wat framerate-problemen. Niets ergs, maar het is wel aanwezig. Daarbij lijkt er een soort waas over het scherm te liggen. Niet alles is even scherp en dat gevoel had ik voornamelijk bij de personages. Desondanks is de game echt fantastisch mooi gemaakt. Het oogt veel mooier dan ik had verwacht op de Switch. Het is dus zowel een minpunt als een pluspunt.

Eén ding wil ik wel aanstippen. Deze game is niet voor tere kinderzieltjes geschikt. In een Mystery Labyrinth kan alles en dan bedoel ik echt alles. Yuma wordt meerdere malen met een zeis zowat onthoofd door Shinigami. Je moet daar tegen kunnen, want het wordt duidelijk in beeld gebracht. Tevens komen er regelmatig seksuele grappen voor en is niet alles even aardig. Zelf vond ik dat niet erg, omdat ik het uit andere games gewend was.

Conclusie

Master Detective Archives: RAIN CODE is een goed uitgevoerde detectivegame. Het verhaal en de setting zijn top. De gameplay zorgt ervoor dat het meer is dan alleen een visual novel. Je hebt daadwerkelijk dingen te doen zoals onderzoeken en de Mystery Labyrinth’s. Daarbij is het prettig dat bijna alles ingesproken is waardoor luisteren een optie is. Jammer genoeg is de framerate niet altijd stabiel en oogt het beeld soms wat wazig. De zaken zijn goed op te lossen met de aanwijzingen die je vindt, maar het is daardoor mogelijk dat je de zaak allang doorhebt voor je het volgens het spel mag begrijpen. Of dat een voor- of nadeel is, hangt ervan af wat je verwacht van een detectivegame.

De game heeft in elk geval mijn hoge verwachtingen waargemaakt. Persoonlijk neem ik de paar nadelen voor lief vanwege het plezier dat ik erin heb. Al met al raad ik deze game aan aan fans van Danganronpa en het detectivegenre. Tevens is het ook een goede instapgame voor wie eens een detectivespel wil proberen.

+ Sterk verhaal

+ Shinigami!

+ Onderzoeken blijft plezierig

+ Mystery Labyrinth’s zijn pure waanzin

+ De wereld ziet er prachtig ontworpen uit, maar… – …oogt soms wel wat wazig

– Zaken kan je snel door hebben

– Framerate is niet altijd stabiel









DN-score: 8,2