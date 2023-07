Winnaars The Super Mario Bros. Movie op Blu-ray bekend

Ben jij een van de gelukkige winnaars?

De afgelopen week maakte je op Daily Nintendo kans om The Super Mario Bros. Movie op Blu-ray te winnen. In samenwerking met Day One mochten we namelijk 3x The Super Mario Bros. Movie op Blu-ray verloten! Zo kun je ook thuis genieten van deze geweldige film. Heb jij meegedaan met deze giveaway? Bekijk hieronder dan snel of jij één van de gelukkige winnaars bent geworden! Namens heel Daily Nintendo feliciteren we:

We vragen je om jouw adresgegevens toe te sturen naar info@dailynintendo.nl. We streven er doorgaans naar om prijzen binnen 3 weken toe te sturen. Veel plezier alvast met jullie prijs!

–