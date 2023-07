[DN’s Five] Rare omschrijvingen uit de Pokédex

Welke omschrijving uit de Pokédex vind jij raar?

De afgelopen tijd zit ik weer helemaal in Pokémon. Deels door het interview met de zanger van de Pokémon Theme Song, Jason Paige. Wat een bijzondere ervaring was dat! Als je het nog niet gezien hebt, neem dan zeker even een kijkje. Blijf vooral kijken tot het einde! Deze DN’s Five gaat in ieder geval over de meest bijzondere Pokédex omschrijvingen, want ja daar zijn er nogal wat van.

5: Kadabra (Pokémon FireRed)

Als je eenmaal in de wereld van de Pokédex bent beland, dan is er geen weg meer terug. Laten we beginnen met de omschrijving van Kadabra in FireRed.

“Het gebeurde op een morgen. Een jongen met paranormale krachten werd wakker en veranderde in Kadabra.”

Ik weet niet of ik hier nu enorm om moet lachen of dat ik het nogal eng vind. Laten we het maar op een grappige manier opvatten, toch?

4: Bewear (Pokémon Moon)

Als je tv serie volgt, dan weet je dat Bewear al een bijzondere Pokémon is. De omschrijving in de Pokédex doet daar nog eens een schepje bovenop. Aanrader trouwens om Pokémon Sun & Moon te gaan kijken, alleen al om Bewear.

“Deze Pokémon heeft de gewoonte om zijn vrienden te knuffelen. Veel trainers hebben deze wereld verlaten nadat hun botten waren platgedrukt door de omhelzing.”

3: Rhyhorn (Pokémon Sapphire)

Het blijft me verbazen hoe direct sommige omschrijvingen kunnen zijn. Het is zelfs een beetje zielig voor Rhyhorn, al kon ik mijn lachen niet inhouden. Onderstaande quote deed me ook denken aan een andere Pokémon, weet jij aan welke ik denk?

“Rhyhorn’s brein is erg klein. Het is zelfs zo dat hij tijdens het rennen vergeet waarom hij aan het rennen was. Soms ontstaat er een helder moment wanneer deze Pokémon iets sloopt.”

2: Seaking (Pokémon Moon)

Je kent ze vast wel, kamp Pikachu of kamp Eevee. Er ontstaat nog weleens strijd tussen twee kampen. Soms is het zelfs zo intens dat het bijna op kiezen tussen Ajax of Feyenoord lijkt. Volgens de Pokédex geldt dit ook voor Seaking notabene… Er zijn fans die gek zijn op de hoorn van deze Pokémon, maar anderen doen een moord voor de vin.

“Trainers die gek zijn op Seaking worden opgesplitst in hoornfans of vinfans. De twee groepen kunnen niet goed met elkaar overweg.”

Eerlijk gezegd kan ik wel betere Pokémons opnoemen die beter geschikt zouden zijn. Nee, van alle creaties die er bedacht zijn, wordt deze omschrijving gekoppeld aan Seaking.

1: Geodude (Pokémon FireRed)

We zien een terugkerend patroon. In bovenstaande Pokémon games waren de bedenkers aan de lollige kant zullen we maar zeggen. Geodude is hierop geen uitzondering. Van alle mogelijke manieren om iets te bedenken over deze Pokémon, komt de Pokédex met deze omschrijving.

“Zijn ronde vorm maakt het makkelijk om hem op te pakken. Sommigen gebruiken hem tijdens een sneeuwballengevecht.”

Ten eerste is Geodude, volgens de tv serie, erg zwaar en waarom zou je een Geodude willen gebruiken tijdens een sneeuwballengevecht!?

Dit waren de eerste vijf rare Pokémon omschrijvingen. Ik zie zeker meerdere delen aankomen, want wat was het een ervaring om in de wereld van de Pokédex te kruipen. Vonden jullie ook niet?