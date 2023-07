Twee Lara Croft-games uit op de Switch!

Twee Lara Croft-games voor de prijs van één. Krijg jij hier ook nostalgische gevoelens van?

Heb je nog nooit een game als deze gespeeld? Dat is misschien niet zo verwonderlijk, want die kwamen vrijwel niet uit op Nintendo consoles. Tot nu dan, want er zijn twee games direct speelbaar!

Lara Croft spreekt tot de verbeelding

Als je vroeger een PC had, dan speelde je eigenlijk ook deze games (of Duke Nukem). Deze stoere dame zal nu voor het eerst speelbaar zijn op de Nintendo Switch in de vorm van een bundel. Het zijn weliswaar oudere games, maar daardoor niet minder leuk. Mijn enthousiasme komt meteen weer naar boven als ik fragmenten zie over schatzoeken en schieten.

In deze speciale bundel kun je aan de slag met Lara Croft & the Guardian of Light en met Lara Croft & the Temple of Osiris. Eentje voor in jullie verlanglijstje? Of gaan jullie hier meteen mee aan de slag?