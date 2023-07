Launch trailer voor nieuwe strategie game Necrosmith

Weet jij de perfecte combinatie van.. lichaamsdelen?

De splinternieuwe game Necrosmith is afgelopen 6 juli 2023 uitgekomen in de Nintendo eShop. Merge Games en Alawar Premium zijn aardig trots op hun nieuwe 2D-roguelike game. Hou je van een uitdaging en strategie? Dan is deze game echt iets voor jou. In Necrosmith is het van belang dat je goed kunt presteren onder druk want deze game kan nogal chaotisch zijn.

Unieke combinaties van verschillende monsters

Gebruik verschillende lichaamsdelen van monsters om je eigen unieke leger te creëren. Je kunt lichaamsdelen gebruik van onder andere: skeletten, zombies, orks, harpijen, elementalen en zelfs robots! Als het je lukt om deze op de juiste manier te combineren is de overlevingskans, snelheid en kracht stuk hoger. Bouw een lab om lichaamsdelen te laten groeien en maak techno-magic apparaten om je leger te upgraden en verbeteren. Er zijn meer dan 12 verschillende landschappen waar jij met je leger doorheen kunt gaan om de boel te verslaan en om uit deze nogal vreemde wereld te ontsnappen.

Zie jij het zitten om het avontuur aan te gaan in deze aparte wereld en lukt het jou om door alle 12 verschillende landschappen te manoeuvreren? Bekijk hieronder de allernieuwste launch trailer van Necrosmith.

Laat ons weten in de reacties wat jij van deze strategie game vindt!