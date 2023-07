[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 28

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar uit die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Death or Treat

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 11 juli 2023

In Death or Treat heeft niemand meer zin in Halloween en daardoor staat GhostMart op het punt falliet te gaan. Om het faillissement tegen te gaan heeft de oprichter van FaceBoo! een medicijn op de markt gebracht die ervoor zorgt dat de inwoners van HallowTown weer Halloween willen vieren. In deze 2D actie-roguelite met hack & slash-elementen speel je als Scary, de marktleider in Halloween-snoep. In de game ontdek je grote werelden, verken je nieuwe kaarten en probeer je hordes aan vijanden te overleven. Gaat het jou lukken om Halloween weer op de kaart te zetten?

Manic Mechanics

Prijs in de Nintendo eShop: €22,99 – 13 juli 2023

Klop de stof van je overall en bereid je voor op chaos, want Manic Mechanics komt eraan! Het partyspel doet je wellicht denken aan de games Overcooked!, Moving Out of Tools Up! en dat komt omdat dit spel ook met maximaal vier spelers te spelen is. Het doel van deze titel is om zoveel mogelijk auto’s, vrachtwagens, helikopters, tractoren, miniboten en zelfs UFO’s te repareren voordat de tijd om is. Dit klink misschien erg eenvoudig, maar hoe sneller de mechanica werkt, hoe meer chaos er zal ontstaan.

