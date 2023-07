[Review] Everybody 1-2-Switch!

Everybody 1-2-Switch! is het vervolg van 1-2-Switch!, is de game het wel waard om te halen?

In 2017 verscheen 1-2-Switch! als één van de eerste titels op de Switch. De gekke partygame bevatte meerdere minigames die een showcase maakten van de Joy-Con functies. Nu meer dan zes jaar later is er een vervolg met Everybody 1-2-Switch, maar zit je eigenlijk wel te wachten of deze game? Dat ontdek je hier in onze review.

Tijd om te feesten met de juiste groep

Everybody 1-2-Switch! is een echte partygame, er zijn dus geen singleplayer opties, en ook met twee of drie spelers ga je het niet enorm naar je zin hebben. Het wordt pas leuk als je echt minimaal teams van drie kunt vormen. Maar daar ligt meteen één van de problemen van het spel. Het vinden van de geschikte groep is lastig waardoor je de game niet snel pakt. De games zijn ook redelijk apart waardoor je ook echt open moet staan om even gek te doen. Wanneer je dat niet hebt in je omgeving dan valt dit spel al snel af wat op zich jammer is.

Want wat ik ook al tijdens mijn hands-on noemde kan de game enorm veel chaos en plezier verzorgen, iets wat ik op een later moment met de launch party ook weer bevestigd kreeg. Die sfeer heb ik alleen niet thuis nog écht kunnen namaken.

Wat wel een goed pluspunt is, is dat het geen moeite kost om deel te nemen via een telefoon. Je kunt namelijk voor het spel begint een QR-code scannen en daarmee op iedere telefoon meedoen. Er wordt niets geïnstalleerd, alles gaat via een website, een beetje zoals met Jackbox.

Beperkte gamekeuze

Wat wel echt een overduidelijk probleem is met Everybody 1-2-Switch! is de beperkte gamekeuze. Er zitten 17 verschillende games in het spel. Alleen niet elke game is altijd speelbaar. Zo heb je vijf spellen die alleen met de Joy-Con speelbaar zijn, vier die alleen met smartphones speelbaar zijn en acht kunnen met Joy-Con of smartphone gespeeld worden.

Door deze verdeling kun je in een potje eigenlijk maar maximaal 13 van de 17 games tegenkomen. Ja, je hebt voor een aantal wel nog een lastigere versie die je tijdens een ronde kunt vrijspelen, maar dat voegt eerlijk gezegd weinig toe aan de spelbeleving. Het maakt de game al snel repetitief, want je kunt niet midden in een ronde wisselen of iets dergelijks van controller.

Amper connectie problemen

Tijdens Dutch Comic Con waren er regelmatig verbindingsproblemen zoals ik ook al in de hands-on kort noemde. Toen verwachtte ik ook al dat dit vooral kwam door de enorme lading interferentie van andere apparaten in de buurt. Tijdens de launch party speelden we het spel met ruim 40 man en was het al bijna niet meer het geval.

In mijn tijd met het spel, waarmee ik twee avonden met vrienden heb gespeeld. Ene keer met twee vrienden en de andere keer met een groep van zes, heb ik totaal geen last er van gehad. Geen enkele keer in toch steeds wel een speelsessie van meer dan een uur raakte de game de verbinding kwijt.

Conclusie

Everybody 1-2-Switch! is geen verschrikkelijke game. Met het juiste gezelschap kan het een flinke bundel gezelligheid zijn voor een avond. Je moet alleen wel klaar staan om echt gek te doen. Helaas zijn de minigames, zelfs met de hogere versies, beperkt in variatie waardoor herspeelbaarheid laag is. Bovendien kun je het dus bijna niet spelen met maar één of twee vrienden waardoor een moment voor het spel enorm beperkt wordt.

+ Uniek gebruik van Joy-Con en Smartphones samen

+ Met hele grote groepen te spelen

+ Leuk voor een avondje vol zelfspot – Weinig variatie

– Sommige spellen zijn veels te traag

– Wordt pas leuk met grotere groepen waardoor het moment er vaak niet is.

DN-Score: 6.5