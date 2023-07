Te gek co-op game D-Corp komt naar Switch

Verdedig je torens tegen een invasie van aliens.

D-Corp is een lokaal multiplayer game voor maximaal 4 spelers. RedDeerGames heeft aangekondigd dat dat het spel volgende week naar Switch komt. In deze unieke mix van tower defense en het oplossen van puzzels, krijg je verschillende scenario’s voorgeschoteld. Multitasken zal een belangrijke rol spelen doordat er heel veel te doen is. Elke seconde van je tijd zal je ofwel alleen of met je vrienden je torens moeten onderhouden en grondstoffen oogsten. Dit alles terwijl je aangevallen wordt door hordes aan vijanden. Deze kan je tegenhouden door turrets op te zetten of gewoon zelf te lijf gaan met je bijl.

Door verschillende quests te voltooien speel je nieuwe opties vrij voor aanpassingen aan je personages. Je kan dan uitblinken in de chaos als een Spartaan of een Engelse gentleman. Er is ook een versus mode (PvP). Daarin zijn er 8 levels in de zogenaamde Explosion Factory. Je doel is om het meeste schroot te veramelen en dit ook bij te houden om te kunnen winnen. Het leuke is dat je je tegenstanders kunt slaan om ze schroot te laten verliezen!

D-Corp zal digitaal beschikbaar zijn in de eShop voor €17,99. Zal jij samen met enkele vrienden de invasie van aliens stoppen? Laat het ons weten in de comments.