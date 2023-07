10th Anniversary website voor Yo-Kai Watch

Wat staat er allemaal op de planning?

Is het al 10 jaar dat Yo-Kai Watch bestaat? Wat gaat de tijd snel. De makers achter de serie, Level-5, hebben nu om het 10 jarig bestaan te vieren een speciale webpagina opgezet.

De website is in het Japans op dit moment, maar dankzij vertaalfuncties kunnen we toch al wat informatie vinden. Ook dankzij Gematsu weten we dat er meerdere dingen op de planning staan. Zo zullen er Youtube screenings zijn van de films met commentaar van de cast, maar ook speciale 10th anniversary edities van de Yo-Kai Radio en meer.

De serie begon op de 3DS in 2013, voor ons in het westen in 2016. De laatst uitgekomen game in de serie was Y School Heroes: Bustlin’ School Life uit 2020. Helaas hebben we deze titel nog niet in het westen gezien, maar wie weet met deze anniversary dat daar verandering in komt.

Sowieso is het kijken wat er dus allemaal naar buiten komt met deze 10th anniversary. Mogelijk heel veel nieuws en ontwikkelingen, misschien alleen wat interviews en goodies voor diehard fans. Wat verwacht jij van deze viering? Fan van de serie of zit je toch meer te wachten op Inazuma Eleven en Professor Layton nieuws?