Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons krijgt een nieuwe trailer

Maak kennis met de cast.

Double Dragon krijgt deze maand een reboot in de vorm van Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons. Deze ‘alternatieve verhaallijn’ vertelt hoe de broers Billy en Jimmy New York moeten redden van de onderwereld na een nucleaire oorlog. En om jou een beetje te introduceren met de cast, heeft uitgever Modus Games een nieuwe trailer vrijgegeven:

De trailer geeft een indruk van de hoofdrolspelers, maar ook voormalig-dame-in-nood Marian en zelfs slechterik Abobo krijgen een introductie. In totaal zullen er 13 personages speelbaar zijn in deze roguelite-variant op de klassieke Beat’m-up.

De game staat gepland voor een release op 27 juli. Ga jij de game spelen? En vertel ons in de comments wat jouw eerste Double Dragon-game was!