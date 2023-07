Nintendo Benelux maakt datum Seasonal Cup Summer Edition voor Mario Kart 8 Deluxe bekend

En dat is al op 15 juli!

Aanstaande vrijdag kun je jouw Mario Kart 8 Deluxe-skills weer tonen, want dan zal de Summer Edition van het Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Benelux toernooi plaatsvinden. Het toernooi begint aanstaande vrijdag om 19:00 en eindigt om 21:00. Net als de vorige keren heb je dan twee uur de tijd om in totaal 16 races te rijden. Je kan natuurlijk meedoen voor de lol, maar er vallen er ook prijzen te winnen. Want valt er precies te winnen?

Platinum punten: Deze prijs behaal je door aan alle 16 races deel te nemen. Hierdoor krijg je 50 Platinum punten, welke je vervolgens kunt inruilen voor leuke beloningen op My Nintendo.

Deze prijs behaal je door aan alle 16 races deel te nemen. Hierdoor krijg je 50 Platinum punten, welke je vervolgens kunt inruilen voor leuke beloningen op My Nintendo. Gouden punten: Behoor je bij de 20 beste spelers van deze cup? Dan krijg je ook nog eens 1000 gouden punten om naar hartenlust uit te geven in de Nintendo eShop.

Zaterdag 15 juli van 19:00 uur tot 21:00 uur kan iedereen dus weer meedoen met het Mario Kart 8 Deluxe-toernooi van dit seizoen. Deelnemen is gelukkig erg eenvoudig. Je hoeft namelijk alleen maar Mario Kart 8 Deluxe op te starten en in het hoofdmenu te kiezen voor ”Online”. Vervolgens ga je naar “Toernooi” waar je klikt op “Zoeken met een code”. Hier vul je de volgende toernooicode in: 4924-4928-6699 . Jij kunt dan gedurende maximaal 16 races samen met anderen strijden voor de winst.