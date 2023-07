Ben jij ook gek op koffie?

Het schattige timemanagement spel Pixel Café komt naar de Nintendo Switch. Dat heeft Baltoro Games vandaag bekend gemaakt. De game komt dit jaar nog uit, dit zal naar verwachting rond de herfst zijn. Als je gek bent op oldskool arcade games, uitdagingen en een verhaallijn dan zit je goed.

Pixel Café is een game die qua uiterlijk voornamelijk op een arcade game lijkt. Je speelt als een jonge dame die Pixel heet. Ze is een barista die met ups en downs door haar werk- en privé leven heen gaat. Terwijl je als Pixel speelt, ga je ook een stukje terug in het verleden om te zien hoe je grootouders je leven hebben gevormd.

Het onverwachte leven als een barista

In deze schattige arcade game kom je niet alleen maar in een verhaallijn terecht. Er zijn verschillende karakters die je tegen gaat komen en je komt maar liefst achter 10 verschillende bars te staan van virtuele cafés. Het lijkt allemaal een heel gewoon leventje, maar schijn bedriegt!

Daarnaast is het ook belangrijk om je koppie er goed bij te houden in deze game. Pixel Café is namelijk een timemanagement spel. Zorg ervoor dat je klanten tevreden zijn door koffie in te schenken, maaltijden te bereiden, de stress te beheersen en nog veel meer. Of je nu wel of geen ervaring hebt met timemanagement, als je gek bent op koffie zit je altijd goed!

Zoals eerder benoemd is de cafeïnerijke reis van Pixel niet allemaal in hetzelfde café. Je komt ongeveer in 10 verschillende virtuele cafés terecht en je zult ook met de (eigenwijze) eigenaren te maken krijgen. Om steeds beter te worden in het timemanagement gedeelte zal je goed je best moeten doen om je kwaliteiten te verbeteren. Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk je barista en chefkok skills omhoog krikt en het gaat je steeds gemakkelijker af. Denk hierbij aan: het tevreden houden van je klanten, nieuwe recepten leren en het beheersen van alle stress zowel privé als tijdens het werk. Dit maakt allemaal een deel uit van je culinaire avontuur in Pixel Café.



Ben jij al enthousiast? Bekijk hier onder de splinternieuwe announcement trailer:

Laat ons weten in de reacties wat jij van deze schattige arcade game vindt!