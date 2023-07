Rechter geeft Microsoft gelijk voor overname Activision Blizzard

De gamingwereld zal voor altijd veranderen.

Er is een beslissing bereikt tussen de Federal Trade Commission (FTC) en Microsoft. De FTC had een aanklacht ingediend om Microsoft’s overname van Activision Blizzard tegen te houden. De rechter Jacqueline Scott Corley heeft Microsoft nu in het gelijk gesteld.

Rechter Corley heeft duidelijk de kant van Microsoft gekozen. Deze had toezeggingen gedaan om Call of Duty op PlayStation te houden en de game zelfs naar Nintendo Switch te brengen. Ondanks dat de FTC de cloud-afspraken van Microsoft aanvocht, nam rechter Corley deze mee in haar beslissing. Het lijkt er volgens de rechtbank eerder op dat net meer consumenten toegang zullen hebben tot Call of Duty dan zonder de deal.

De verklaring van de rechtbank stelt: “De FTC heeft niet kunnen aantonen dat het waarschijnlijk is dat deze fusie Call of Duty zou wegnemen bij Sony Playstation. Ook werd de argumentatie niet aanvaard dat hierdoor de concurrentie op abonnementsdiensten en cloudgames aanzienlijk zou verminderen.”

Wat zeggen de belanghebbenden?

FTC-woordvoerder Douglas Farrar stelt in een verklaring: “We zijn teleurgesteld in deze uitkomst gezien de duidelijke bedreiging die deze fusie vormt voor open concurrentie op het gebied van cloud-gaming, abonnementsdiensten en consoles. In de komende dagen zullen we onze volgende stap aankondigen om door te gaan met onze strijd om concurrentie te behouden en consumenten te beschermen.”

Bobby Kotick, hoofd van Activision Blizzard, zei: “Onze fusie zal consumenten en werknemers ten goede komen. Het zal concurrentie mogelijk maken in plaats van gevestigde marktleiders toe te staan onze snel groeiende industrie te blijven domineren.”

Phil Spencer deelde in een paar tweets het volgende mee: “We zijn de rechtbank dankbaar voor de snelle beslissing in ons voordeel. Het bewijs toonde aan dat de deal met Activision Blizzard goed is voor de industrie. De beweringen van de FTC over het wisselen van console, abonnementsdiensten en de cloud komen niet overeen met de realiteit van de gamingmarkt.”

1/We're grateful to the court for swiftly deciding in our favor. The evidence showed the Activision Blizzard deal is good for the industry and the FTC’s claims about console switching, multi-game subscription services, and cloud don’t reflect the realities of the gaming market. — Phil Spencer (@XboxP3) July 11, 2023

Wat brengt de toekomst?

De uitspraak van de rechter staat Microsoft nu toe om zijn Activision Blizzard-deal te sluiten vóór de deadline van 18 juli. Dit echter alleen maar als het bedrijf bereid is om de deal te sluiten buiten het Verenigd Koninkrijk om. De andere mogelijkheid is dat de Competition and Markets Authority (CMA) bereid is om te onderhandelen over een of andere vorm van oplossing. De Britse toezichthouder blokkeerde Microsofts voorgenomen overname in april van dit jaar. Microsoft gaat momenteel in beroep tegen die beslissing met een hoorzitting die op 28 juli begint. Het lijkt er steeds meer op dat alle partijen bereid zijn om een oplossing te vinden in het Verenigd Koninkrijk. Het voornaamste struikelblok voor de CMA ging over cloud gaming.

Als de uitspraak van de rechtbank standhoudt, zou dit het tweede grote verlies zijn voor FTC-voorzitter Lina Khan. Khan zit Big Tech bedrijven achterna sinds ze in 2021 werd bevestigd als hoofd van het agentschap.

De FTC heeft nu de kans om in beroep te gaan tegen de beslissing van rechter Corley voor 15 juli. De toezichthouder is echter niet in beroep gegaan tegen de beslissing van de rechtbank om Meta toe te staan Within over te nemen. Het kan dus zijn dat de FTC ook nu beslist om niet in beroep te gaan.

Wat vind jij hier allemaal van? Wat zal de impact zijn op langere termijn? Krijgen we nog maar een paar megaconcerns die dansen om de wereldmacht in gamingland? Laat het ons weten in de comments.