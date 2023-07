Square Enix heeft ruim 180 miljoen Final Fantasy-games verkocht

En ruim 88 miljoen exemplaren van Dragon Quest.

In een aankondiging voor een muzikaal optreden van Final Fantasy 16 in Japan is bekend gemaakt hoeveel Final Fantasy’s er totaal zijn verkocht. De teller voor de franchise staat inmiddels op 180 miljoen games, aldus Push Square.

De laatste verkoopcijfers van Final Fantasy dateren uit maart 2022 toen de teller nog op 173 miljoen exemplaren stond. Dat houdt dus in dat er het afgelopen jaar ruim 7 miljoen Final Fantasy-games zijn verkocht. Op zich niet zo heel gek, want de franchise heeft er een aantal grote releases opzitten. Zo is vorige maand Final Fantasy 16 uitgekomen voor de PlayStation 5, maar wij Nintendo-fans hebben ook niet te klagen gehad.

In december 2022 kwam Crisis Core Final Fantasy – Reunion uit; een remaster van de PSP-game die door onze Alice beloond is met een 8. En in april kregen we in één klap alle Final Fantasy Pixel Remasters; de eerste 6 delen in opgepoetste vorm. Deze release kreeg van onze Robert zelfs een 8,5. De franchise die in 1987 op de NES/Famicom begon, doet het dus nog steeds goed.

Dragon Quest is ook lekker bezig

Daarnaast is bekend gemaakt dat collega-franchise Dragon Quest ook aardig bezig is; zo pikte Nintendo Life op. Die Square Enix-franchise zit inmiddels op ruim 88 miljoen verkochte exemplaren. Best interessant om te zien dat twee franchises die in eerste instantie elkaars concurrenten waren, toen Square en Enix nog los van elkaar zaken deden, nu nog steeds staan als een huis.

Uiteraard houden de series voorlopig niet op. Vorige maand is Dragon Quest Monsters: The Dark Prince aangekondigd. Die game staat gepland voor een release in december en zal de teller voor Dragon Quest nog een stuk opvoeren. Wat zijn jouw favoriete games in deze twee legendarische series? Laat het weten in de comments.