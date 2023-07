MythForce verschijnt op 12 september

Ga solo of met drie vrienden de strijd aan tegen talloze vijanden!

Tijdens de Nintendo Direct van vorige maand werd bekendgemaakt dat MythForce naar de Switch komt. Deze game kwam in 2022 al uit op de pc in Early Access. Wanneer het naar de Switch zou komen werd niet gezegd. Nu nog geen maand later hebben uitgever Aspyr en ontwikkelaar Beamdog onthuld dat spelers niet lang meer hoeven te wachten. Op 12 september 2023 komt de game beschikbaar voor Nintendo’s hybride console. De trailer met de onthulling kan je hieronder bekijken.

MythForce is een first-person melee-roguelike met een klassieke cartoonstijl. In je eentje of met drie vrienden kun je je een weg banen door de Cursed Lands. Deze zijn in gevaar door de kwaadaardige Deadalus. Gebruik hiervoor verschillende middeleeuwse wapens of magie om de vele vijanden die op je afkomen te verslaan.

Kijk jij uit naar MythForce? Laat het ons weten in de reacties!