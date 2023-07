Ook SEGA zal dit jaar aanwezig zijn bij Gamescom

Van harte welkom bij de gamebeurs SEGA!

We hoeven nog maar zes weekjes te wachten en dan is het zover. Eind augustus, van 23 tot en met 27 augustus om precies te zijn, kunnen we namelijk weer genieten van Gamescom. Intussen zijn er al een handjevol met grote namen aangekondigd, die aanwezig zullen zijn bij de jaarlijkse gamebeurs. Zo zijn onder andere Nintendo, Ubisoft, Bandai Namco en Team 17 van de partij. Daar voegt ook SEGA zich aan toe, dat is zojuist bekendgemaakt via het Twitteraccount van Gamescom.

