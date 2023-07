Een interactieve documentaire.

Tijdens de ID@Xbox-showcase heeft Digital Eclipse The Making of Karateka aangekondigd en nu is bekend dat die docu-game ook naar de Switch komt. Bekijk de trailer hier:

Digital Eclipse heeft vorig jaar veel succes gehad met Atari 50: The Aniversary Celebration. Deze interactieve terugblik op 50 jaar Atari bleek zo in de smaak te vallen, dat Digital Eclipse deze formule voor meer releases wil gebruiken. Daarom introduceren ze de Gold Master Series; een serie interactieve documentaires met speelbare games die klassieke releases in het zonnetje zet. En de eerste release is gelijk een grote: Karateka.

Karateka is de eerste release van Jordan Mechner voor de Apple II. In 1984 veroverde hij de wereld met deze vechtgame die gebruik maakte van rotoscoping om realistische beweging te tonen op het scherm. De wereld had zoiets nog nooit gezien. Het is dan ook niet zo gek dat Mechner dezelfde techniek gebruikte voor zijn volgende titel: Prince of Persia.

De Gold Master Series presenteert met The Making of Karateka een interactief museum. Door op je eigen snelheid langs de tijdlijn te lopen, lees je meer over deze classic. Er wordt artwork getoond en er zijn interviews met ontwikkelaars en fans. Daarnaast is Karateka uiteraard speelbaar, maar er staan ook speelbare prototypes in de documentaire van andere games, waaronder arcade-shooter Deathbounce. Dat maakt de Making of Karateka een must-have voor fans van klassieke games.