Alle aankondigingen van LRG3 voor de Switch

Limited Run Games onthulde onder andere Gex Trilogy, Gargoyles Remastered en nog veel meer!

Limited Run Games is een bekend Amerikaans bedrijf die games gelimiteerd uitbrengt. Op die manier krijgen die titels de mogelijkheid om toch fysiek te koop te zijn, wat anders zeer waarschijnlijk niet gebeurd zou zijn. Gisteravond vond de LRG3 show plaats. Tijdens die show kondigde LRG vele titels aan voor de Nintendo Switch. Het ging zowel om al digitaal beschikbare games die fysiek uitgebracht gaan worden, als om games die nu voor het eerst zijn aangekondigd voor de Switch. Het is een hele rits titels, dus houd je vast.

Aankondigingen

De volgende games zijn aangekondigd en krijgen via LRG een fysieke release:

Hieronder de lijst met games die al digitaal te koop zijn op de Switch of al aangekondigd waren voor de Switch, maar nu ook fysiek verkrijgbaar gaan worden via LRG:

Castlevania Advance Collection (pre-order start 28 juli)

Chicory

Dungeons of Aether (pre-order loopt van 14 juli to en met 13 augustus)

El-Shaddai: Ascension of the Metatron

The Making of Karateka

Odencat’s Paradise Collection (vanaf nu te pre-orderen)

Rollercoaster Tycoon 3

Klassiekers naar de Switch

Er zitten een aantal echte klassiekers tussen die nu naar de Switch gaan komen. Gargoyles Remastered werd vorig jaar al aangekondigd, maar het was nog niet bekend dat de game naar de Switch zou komen. Nu is de bevestiging er gelukkig wel en weten we dat LRG de fysieke versie uit zal brengen. Shantae Advance: Risky Revolution is een opvallende. Deze game is namelijk nooit echt uitgebracht, want het werd geannuleerd toen het in ontwikkeling was voor de Game Boy Advance. Natuurlijk kan Gex Trilogy niet ontbreken. Gex komt uit de jaren 90 en is nog bij veel mensen geliefd. De trilogie zal Gex, Gex: Enter the Gecko en Gex 3: Deep Cover Gecko bevatten.

Ook is het mooi dat Chicory een fysieke release krijgt. Klanten moeten er wel rekening mee houden dat je bij LRG moeten bestellen tijdens de pre-orderperiode. Doe je dat niet, dan kan je de game niet meer kopen. Als er dus een titel tussen zit die je per se wilt hebben, dan is het aan te raden om LRG goed in de gaten te houden. Er is altijd nog een kans dat er een Europese versie wordt uitgebracht, maar die zekerheid is er niet. Tevens is LRG bezig met het opzetten van een Europese tak, waardoor de kans kleiner is dat de game opnieuw uitgebracht gaat worden door een ander bedrijf.

Hieronder kan je de volledige show terugkijken, verder kan je door op de roodgekleurde titels in de lijsten hierboven te klikken de trailers bekijken van die game. Zit er een game tussen die jouw aandacht trekt? Laat het ons weten in de reacties!