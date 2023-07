Harvest Moon: The Winds of Anthos ontvangt allereerste trailer

Gaat het jou lukken om later dit jaar het land van Anthos te redden?

Eerder dit jaar kondigde Natsume aan dat er weer een nieuw Harvest Moon-spel naar de Nintendo Switch gaat komen. Niet heel lang daarna werd ook de releasedatum van 26 september bekendgemaakt inclusief het nieuws dat de game een Limited Edition gaat krijgen. Echter hebben we sinds de aankondiging alleen nog maar een aantal afbeeldingen gekregen en ontbrak er dus nog een trailer. Gelukkig is vandaag dan eindelijk de dag dat we een trailer mogen zien, want die is vanmiddag op het YouTube-kanaal van Natsume gezet.

Ben je benieuwd geworden naar Harvest Moon: The Winds of Anthos? Bekijk dan onderstaande trailer!

Geef een nieuw leven aan The land of Anthos!

Harvest Moon: The Winds of Anthos speelt zich af in The land of Anthos. Deze fijne plek wordt al jaren beschermt door de zogenoemde Harvest Goddess en de Harvest Sprites. Echter is er helaas een vulkaan uitgebarsten waardoor de inwoners én het land van Anthos in gevaar zijn. Tot nu toe hebben de Harvest Goddess en de Harvest Sprites jullie kunnen beschermen, maar dit kwam wel met een grote prijs. De dorpen werden namelijk van elkaar afgeschermd. Nu is het aan jou de taak om in samenwerking met de uitvinder Doc Jr. The land of Anthos een nieuw leven te geven en alle dorpen van Anthos weer met elkaar te herenigen.

Uiteraard is Harvest Moon geen Harvest Moon zonder dat je veel te vinden zal zijn op jouw boerderij. En dat is dan natuurlijk ook in The Winds of Anthos weer het geval. Je mag namelijk weer jouw allerliefste dieren, waaronder koeien, kippen en schapen, verzorgen. Daarbij is het mogelijk om foto’s van jezelf en de omgeving te maken, kun je iemand uitkiezen om mee te trouwen en zijn er veel zaadjes van Harvest Wisps verborgen over het hele gebied. Gaat het jou lukken om het land van Anthos te redden?