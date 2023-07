Nieuwe trailer Baten Kaitos I & II Remaster

"Story of the Guardians"

Net nog het nieuws dat bij het maken van de originele game de naam bijna anders was geweest, nu krijgen we een nieuwe trailer.

Baten Kaitos is een RPG met een diepgaand verhaal, bijzondere worldbuilding en een tof deck-based combat systeem. De originele Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean hebben we op de GameCube mogen genieten, maar het tweede deel Origins is compleet nieuw voor ons.

In de nieuwe trailer getiteld “Story of the Guardians” krijgen we een wat mysterieuze introductie naar de wereld van de games en het verhaal. Het toont minder gameplay-beelden dan de vorige trailer, maar herpakt in het begin vooral de hype die de trailers van vroeger aanwakkerden. Wat wel opvalt aan het einde is dat de releasedatum nu één dag is opgeschoven naar 15 september. Hopelijk blijft het bij die ene dag. Wat vinden jullie van de trailer? Welk van de twee delen ben je het meest benieuwd naar?