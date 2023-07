Nieuwe trailer TMNT: Shredder’s Revenge – Dimension Shellshock

Meer info over dit DLC-pakket.

Vorige maand werd er DLC aangekondigd voor Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge, genaamd Dimension Shellshock. Nintendo heeft nu een nieuwe trailer uitgebracht met meer info over de Downloadbare Content:

In de trailer wordt de nieuwe survival-modus aangekondigd. Train je personage door gevechten aan te gaan en kristallen te verzamelen. Ook is het mogelijk om te transformeren in de grootste vijanden van de Turtles, zoals Bebop en Rocksteady. Reis door dimensies in Dimension Shellshock.

Ook niet onbelangrijk: we zien Usagi Yojimbo (of eigenlijk Miyamoto Usagi, voor de fans) nog meer in actie. Dit Ronin-konijn is geïntroduceerd in 1984 en heeft in de tussentijd meerdere keren met de Turtles samengewerkt. Usagi wordt een belangrijk personage in de DLC.

Kijk jij ernaar uit om aan de slag te gaan met de DLC? Laat het weten in de comments!