OxenFree II: Lost Signals krijgt launch trailer

Ontravel nu een vreemd bovennatuurlijk mysterie in OxenFree II: Lost Signals!

OxenFreeFree II: Lost Signals is nu verkrijgbaar in de Nintendo eShop voor €19,99. Om dit te vieren heeft game-ontwikkelaar: Night Shool Studio een launch trailer vrij gegeven, die je hieronder kunt bekijken.

Oxenfree 1 was een zogenaamd “super natural teen drama” die in 2016 verscheen. De game werd destijds erg positief onthaald door de manier waarop het zijn verhaal vertelde. Oxenfree 2: Lost Signals speelt zich 5 jaar na de gebeurtenissen van dit geprezen eerste deel af. Jij speelt als Riley, die terugkeert naar haar geboorteplaats, Camena. Hier onderzoekt ze mysterieuze radio frequenties en signalen die voor vreemde gebeurtenissen in de buurt zorgen. Zo gaan tv’s zomaar aan en uit, verliezen vliegtuigen hun rader en kunnen radio’s opeens niet uitzenden door de storing. Met Tegenzin begint Camena dit mysterie te onderzoeken, maar wat ze vind is meer dan wat ze had verwacht.