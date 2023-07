RoadOut komt in 2024 naar de Switch

Overleef in een post apocalyptische wereld in deze nieuwe top-down actie RPG!

Dangan Entertainment en Rastrolabs Game Studio hebben de post-apocalyptische actie-game RoadOut aangekondigd. De game combineert top-down actie RPG elementen met diverse race-game mechanics. Je verkent de wereld in je auto en baant je vervolgens te voet een weg door met puzzels gevulde dungeons. De game pakt veel inspiratie van zowel Zelda, GTA en de SNES-game Rock n’ Roll Racing.

In RoadOut veranderd de wereld na een grote ramp in een post apocalyptische wereld die wordt gedomineerd door een A.I. Rebellen groepen duiken onder in een kamp genaamd: The Dead Zone. Jij speelt als Claire, een rebel die probeert te overleven door zwarte markt contracten uit te voeren voor lokale leiders. The Dead Zone wordt nu bezet door drie rivaliserende bendes: The Wasteheads, The SaibaKuran, en Order of the New Code. Terwijl Claire haar verleden onderzoekt ontdekt ze bewijs dat haar bestaan herleid naar het ontstaan van de A.I.

RoadOut komt ergens in 2024 uit. Een exacte datum hebben we nog niet. Bekijk de trailer hieronder: