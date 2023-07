Shantae Advance: Risky Revolution komt misschien naar moderne consoles

"Nadat de GBA game klaar is hebben we veel opties!"

Gisteren kondigden WayForward en Limited Run Games aan dat Shantae Advance: Risky Revolution, het verloren vervolg op de originele Shantae-game, opnieuw in ontwikkeling gaat voor de Game Boy Advance. Goed nieuws voor Shantae-fans, die nog een Game Boy Advance hebben liggen. Er zijn echter ook veel gamers die geen Game Boy Advance (meer) hebben. Zij vroegen zich daarom af of de game op een later tijdstip ook naar de huidige generatie consoles zou worden geport. Eén van deze fans is de twitteraar DavidtheBookwrm, die hier aangaf dat hij hoopt dat de game ook naar de Switch en naar andere consoles komt. WayForward reageerde op hem met de volgende tweet:

After the GBA game is complete, we’ll have plenty of options! — WayForward (@WayForward) July 12, 2023

Er bestaat hiermee dus toch een kans dat een Switch-versie van dit verloren vervolg er toch nog in zit. Wat vind jij van dit nieuws? Kun jij niet wachten om jouw GBA af te stoffen voor deze nieuwe Shantae-game? Of wacht jij toch liever op port naar moderne consoles? Laat het ons vooral weten in de reacties!