Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone komt binnenkort naar het Westen

Sting Entertainment grijpt terug op zijn roots met een van zijn oudste games.

Sting Entertainment heeft de Westerse release van Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone op Switch aangekondigd. Deze klassieke strategie-RPG, die oorspronkelijk werd ontwikkeld voor de Game Boy Advance, zal dan toch binnenkort in het Engels verkrijgbaar zijn. Yggdra Union maakt deel uit van Sting’s “Dept. Heaven” serie die titels als Riviera: The Promised Land en Knights in the Nightmare bevat. Sting heeft de game reeds in 2020 naar de Switch geport. Deze ports werden echter nooit gelokaliseerd.

Yggdra Union vertelt het verhaal van prinses Yggdra van het koninkrijk Fantasinia. Nadat het Rijk van Bronquia wordt binnengevallen, heeft ze geen andere keuze dan te vluchten met het heilige zwaard “Gran Centurio”. Dit is al generaties in het bezit is van de koninklijke familie. Met de hulp van de dief Milanor en andere bondgenoten die ze onderweg verzamelt, moet ze een harde strijd leveren om de troon terug te winnen en gerechtigheid te vinden.

Een van de belangrijkste kenmerken van deze tactische RPG is het feit dat elke eenheid afzonderlijk eigenlijk een troep bevat in plaats van slechts één personage. Afhankelijk van de positionering op de kaart, kunnen Unions worden gevormd. Hiermee kunnen meerdere eenheden dan worden gebruikt in opeenvolgende gevechten tegen de vijanden. Dit maakt een extra belangrijk element van het spel. De nieuwe editie zal ook verschillende verbeteringen en trucs bevatten. Deze laatste kan je zien als optionele cheats in de game.

Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone is verkrijgbaar in de eShop vanaf 27 juli 2023 en zal €23,29 kosten. Zal jij deze TRPG terug oppikken of voor een eerste keer spelen? Laat het ons weten in de comments. Veel succes, want Yggdra Union staat bekend als een van de hardere tactische RPG.