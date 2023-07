Metroidvania Haiku, the Robot krijgt een fysieke uitgave

Een fysieke versie van Haiku, the Robot komt binnenkort beschikbaar.

Vanaf 20 juli kunnen fans van 2D Metroidvania spellen een nieuwe fysieke game bestellen. De indie game Haiku, the Robot, verschijnt dan namelijk op de Super Rare Games site. Super Rare Games verstuurt vlak na de bestelling de game al, dus je hebt geen lange wachttijden voor productie. Totaal zijn er 4.000 stuks gemaakt en die gaan allemaal de 20ste om 19:00 in de verkoop.

In Haiku, the Robot trek je door het dodelijke landschap van Arcadia en vecht je je weg door corrupte robots, raak je bevriend met anderen en dat alles in een nostalgische GameBoy pixel art stijl. De hele wereld is gevuild met geheimen en zorgt voor uren aan speelplezier voor fans van het genre, maar ook voor nieuwkomers.