Momenteel flinke kortingen op Final Fantasy franchise

Herbeleef je mooiste momenten aan een zacht prijsje.

De Final Fantasy franchise zal wellicht bijna iedereen kennen. Op 19 april 2023 werden de zes eerste games via de Pixel remasters uitgebracht. Maar er zijn er nog heel wat in de franchise beschikbaar op de Switch. Square Enix heeft nu een groot deel van zijn catalogus in de eShop zwaar afgeprijsd. Deze uitverkoop is nog geldig tot 27 juli.

Final Fantasy VII -50%

Final Fantasy VIII Remastered -50%

Final Fantasy IX -50%

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster -50%.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age -50%

Final Fantasy XV Pocket Edition HD -50%

Theatrhythm Final Bar Line -25% (ook de Digital Deluxe Edition en de Premium Digital Deluxe Edition) Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered -60%

World of Final Fantasy Maxima -60%

Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY! -60%

Final Fantasy is een van de populairste franchises die Square Enix maakt. Hoewel elk van deze titels op verschillende platforms is uitgebracht, is de Switch toch wel de beste manier om onderweg te spelen. De Pixel Remasters zijn spijtig genoeg niet opgenomen in de lijst.

Fans die al hun favoriete momenten willen herbeleven, zullen geen betere prijs vinden dan nu. Ga jij profiteren van deze kortingen? Laat het ons weten hieronder.