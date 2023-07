Pikmin 4 krijgt overzichtstrailer

Wat zal het avontuur allemaal met zich meebrengen?

Switch-bezitters hoeven nog maar een weekje te wachten voordat ze aan de slag kunnen gaan met Pikmin 4. Vorige week maakte we middels een trailer al kennis met de Pikmin, maar vandaag staat er een overzichtstrailer voor ons klaar. Hierin is werkelijk alles te vinden over de allernieuwste Pikmin-game. Wist je bijvoorbeeld al dat de schatten in het spel spranklium bevatten en dat je zelfs ondergronds kunt gaan in Pikmin 4? Dit en veel meer is in de video onderaan dit artikel te zien.

Pikmin 4 verschijnt volgende week op vrijdag 21 juli en heeft zowel een fysieke als digitale release. Mocht je het spel op jouw console willen downloaden, dan heb je 10,4 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig. In beide gevallen heeft de game zoals gewoonlijk een adviesprijs van €59,99 gekregen. Als je ervoor kiest om deze titel nu alvast in de voorbestelling te kopen in de Nintendo eShop, dan ontvang je twee keer zoveel gouden punten. En oja, heb jij de gratis demoversie al uitgeprobeerd?

In Pikmin 4 komt een groep ruimtereizigers vast te zitten op planeet die hier ver vandaan ligt. Helaas heeft tot nu toe nog niemand hun kunnen redden en dus krijg jij die taak! Net zoals in de vorige Pikmin-spellen staan ook nu weer deze kleine plantachtige wezentjes aan jou zijde. Je staat er dus niet alleen voor, zeker niet nu ruimtehond Otsjin er ook bij is, maar dat betekent niet dat het avontuur makkelijk gaat worden. Hoewel de Pikmin erg slim zijn ligt er zowel overdag als ’s nachts veel gevaar op de loer. Gaat het jou lukken om de ruimtereizigers te redden en weer veilig terug thuis te komen?