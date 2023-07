Puzzelgame The Shape Of Things komt naar Nintendo Switch

Een nieuwe puzzelgame geïnspireerd op de Rubik's Cube.

Hyper Three Studio’s heeft aangekondigd dat puzzelgame The Shape Of Things in Augustus naar de Nintendo eShop komt. Naar verwachting zal de game op 31 augustus 2023 uitkomen. The Shape Of Things is een simpele en ontspannende puzzelgame waarin je 3D voorwerpen weer terug in elkaar mag puzzelen.

Als speler mag je in verzamelbare “Gachapons” de puzzels gaan oplossen. Een Gachapon noemen wij in Nederland ook wel een speelgoedbal. Misschien ken je ze nog wel van vroeger, als je bij een supermarkt of speelgoedwinkel was stonden er van die machines met allemaal plastic ballen erin. Voor een paar cent kon je dan zo’n bal uit die machine halen met een draaiknop, en daar zat dan een schattig speeltje in.

The Shape Of Things is voornamelijk geïnspireerd op de klassieke puzzel Rubik’s Cube. Oorspronkelijk komt Rubik’s Cube uit het jaartal 1974 en is uitgevonden door een Hongaarse beeldhouder en professor in architectuur genaamd Erno Rubik.

Steeds meer nieuwe verfrissende uitdagingen

Alhoewel The Shape Of Things geïnspireerd is op Rubik’s Cube, is deze puzzelgame wel meer gefocust op de dagelijkse voorwerpen. Er is een relaxte sfeer, en het is een puzzelgame die is gemaakt voor momenten wanneer je een stukje ontspanning nodig bent. De puzzels komen in verschillende combinaties maar hebben ook verschillende niveaus. Tijdens het spelen van The Shape Of Things unlock je willekeurig steeds meer nieuwe verfrissende uitdagingen.

De puzzels lijken vrij simpel maar soms moet je net de juiste positie weten van het 3D puzzelstukje. De puzzels zitten gevangen in de Gachapon (speelgoedbal). Als de puzzel is voltooid krijg je in-game munten die je weer kan spenderen in de Gachaponmachine om nieuwe werelden te ontgrendelen.

Heerlijk ontspannen!

Er zit geen druk op het puzzelen en er zijn geen timers aanwezig. Je kunt lekker gaan puzzelen op je eigen tempo en niveau. Zoals eerder is benoemd, is deze puzzelgame vooral gemaakt om lekker te relaxen. Het is een game die je makkelijk kan wegleggen en weer kan oppakken. Niet alleen de game is relaxed, maar ook de geluidseffecten die er in voor komen. Je kunt in principe niks fout doen in dit schattige puzzelspel!

The Shape Of Things is geschikt voor alle leeftijden, verschillende niveaus en voor spelers die opzoek zijn naar een intuïtieve uitdaging.

Bekijk hieronder de trailer van The Shape Of Things:

Beginnen je puzzelaar handjes al te kriebelen? Laat het ons weten in de reacties wat je van deze schattige game vindt!