Switch-versie EA Sports FC 24 draait op Frostbite-engine

En we krijgen een nieuwe trailer voorgeschoteld.

Nu EA de welbekende FIFA-licentie kwijt is, komt het bedrijf met een eigen gloednieuwe voetbalgame genaamd EA Sports FC. De aankomende en tevens eerde versie in de serie, EA Sports FC 24, zal ook naar de Nintendo Switch komen. Inmiddels druppelt er beetje bij beetje nieuwe informatie binnen. Zo is inmiddels duidelijk dat de Switch-versie op EA’s eigen Frostbite-engine zal gaan draaien. Dit betekend dat de Switch-versie opnieuw is opgebouwd en geen Legacy-editie zal worden op basis van eerdere FIFA-titels. Ook lijken spelmodi en functies uit andere versie nu aanwezig te zijn. Denk hierbij aan de spelmodi Volta en Ultimate Team.

Voor wie benieuwd is hoe de Nintendo Switch-versie eruit komt te zien, kun je hieronder een trailer met beelden bekijknen. Op 29 september 2023 komt EA Sports FC 24 naar onder andere de Nintendo Switch. Ben jij benieuwd naar de game? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!