Vannacht live: Splatoon 3 Splatfest – vertegenwoordig je favoriete ijsje

Het is bijna zo ver, de volgende Splatfest begint vannacht!

Tijdens de vorige Nintendo Direct kondigde Nintendo een nieuw Splatfest voor Splatoon 3 aan. Ditmaal kunnen de teams kiezen tussen drie verschillende smaken ijs. Of je nu vanille, aardbei of mint chip het lekkerste vind, kies er één en help je team het Splatfest te winnen.

Net als andere edities speelt deze zich ook in het weekend af. Het start vannacht om 02:00 Nederlandse tijd en stopt op 17 juli om 02:00 Nederlandse tijd. Wat meer informatie is in onderstaande video uit de Nintendo Direct te zien. Let er alleen op dat de tijden in deze video de Amerikaanse zijn.