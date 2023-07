Above Snakes komt naar de Switch

Overleven in het Wilde Westen.

Uitgever Crytivo en ontwikkelaar Square Glade Games hebben aangekondigd dat hun game Above Snakes naar de Nintendo Switch zal komen. De game is pas net op de PC verschenen, wanneer de titel naar Nintendo’s hybride console zal komen is momenteel nog niet bekend. In onderstaande video kun je alvast een idee krijgen van de gameplay in Above Snakes.

In deze titel ervaar je een mix van creëren en overleven, in de stijl van het Wilde Westen. Zo bouw je beetje bij beetje jouw een eigen wereld. Veel van de gameplay zal dan ook bestaan uit het verzamelen van middelen, basissen bouwen maar ook wapens en gereedschappen maken voor het jagen. Ook zul je gevechten aan moeten gaan om te overleven. Gaat jouw voorkeur uit naar meer actief spelen en vee;l vechten? Of rustig je leven opbouwen zonder al te veel gevaar op te zoeken? Dat is helemaal aan jou!

Is Above Snakes voor jou een game om naar uit te kijken? Laat het ons hieronder weten!