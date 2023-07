Dragon Quest Monsters: The Dark Prince geeft spelers 1 save slot per Switch account

Een concrete reden voor deze beslissing ontbreekt.

Square Enix heeft bekendgemaakt dat spelers maar 1 save slot hebben in de game Dragon Quest Monsters: The Dark Prince. Het nieuws kwam naar buiten in een interview met de website Noisy Pixel.

“Spelers kunnen meerdere accounts gebruiken op 1 Switch en ieder account krijgt 1 save slot. Om online tegen anderen te spelen heeft iedere speler een eigen exemplaar van de game nodig”. Square Enix

Het is wel mogelijk voor ieder Switch account om een eigen save slot te hebben, maar je kunt helaas niet meerdere save slots maken met hetzelfde account. Mocht je save slot corrupt raken dan ben je jouw progressie op dat account dus kwijt en moet je weer opnieuw beginnen. Square Enix heeft niet bekendgemaakt waarom ze voor deze restrictie hebben gekozen.