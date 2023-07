Dankzij de Switch is een 15-jarig ontvoerd meisje terug gevonden

Het speelde zich vorig jaar af, maar het nieuws is nu pas verspreid.

Vorig jaar zomer werd een 15-jarig meisje ontvoerd uit haar huis in Arizona. De schuldige? Een 28-jarige man die haar online had bevriend. Deze man is naar haar huis gereisd en heeft zijn slachtoffer geforceerd om pornografie te maken. Hij heeft echter één ding toegestaan wat ervoor zorgde dat ze terug naar huis kon binnen twee weken na de ontvoering.

Ze mocht namelijk haar Switch meenemen en online gebruiken. Dit zorgde ervoor dat bekenden haar online konden zien en vervolgens de autoriteiten konden waarschuwen. Hierna heeft de FBI samengewerkt met Nintendo om het IP-adres van de Switch te achterhalen waarna ze gered kon worden.

Hierdoor kon er een snelle arrestatie verricht worden en gaat de man nu dertig jaar de gevangenis in.

In deze YouTube video kun je het uitgebreidere verhaal horen.