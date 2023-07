Deze Switch games verkochten het beste in Japan

Welke games worden in Japan het meest verkocht?

Ben jij benieuwd welke Nintendo Switch games het beste zijn verkocht in het eerste halfjaar van 2023? Bekijk de onderstaande lijst maar eens!

Geen getallen en alleen in Japan

Deze lijst met bestverkochte games is alleen gebaseerd op de Japanse markt. Dus de Nintendo eShop daar en de fysieke verkopen. Nintendo heeft helaas geen specifieke aantallen genoemd. Desalniettemin zitten er toch nog wel wat verrassingen tussen. Zo staat Mario Party Superstars nog steeds in de lijst, terwijl deze game al in 2021 is uitgebracht. Welke games vallen jou het meest op? Uiteraard doen in Japan RPG’s het erg goed. Daarom is de lijst misschien niet helemaal representatief voor hier in Nederland.