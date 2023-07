[DN’s Five] De beste Nintendo reclames

Welke reclames van Nintendo kan jij je nog herinneren?

Op deze mooie zondagavond duik ik met jullie in de wereld van Nintendo reclames. Er zijn nogal wat bijzondere keuzes gemaakt in het verleden (of in de toekomst). Welke spreekt jou het meest aan?

5: De Nintendo WiiU was zo slecht nog niet

Iedereen haat maar op deze console, maar ik heb er echt veel plezier aan beleefd. In deze Nederlandse reclame van Intertoys kun je ook heel goed de kracht zien van de WiiU. Dit soort gameplay is bijvoorbeeld niet mogelijk op de Nintendo Switch. Jammer genoeg maakte ontwikkelaars er te weinig gebruik van.

4: Oude meuk

Nog maar wat Nederlandse reclames van de NES, SNES en Game Boy! Wat had die inspreker een mooie stem zeg. Een herkenbare stem ook. Volgens mij heeft deze stemacteur ook veel tekenfilms ingesproken. Ik hoor graag in de reacties of jullie zijn stem ook herkennen. Tegenwoordig maken ze dit soort reclames niet meer he?

3: De comeback van Nintendo

Na de slechte verkoopcijfers van de Nintendo WiiU moest er wel iets goeds komen. Het kon immers niet veel slechter. Deze reclame maakte alles in één klap goed. Top in elkaar gezet, met een lied die de beelden geweldig ondersteunt (en de tekst heeft stiekem een dubbele lading).

2: Liefde voor Robin Williams

Deze man hield zoveel van Nintendo. Zonde hoe het met Robin Williams is afgelopen. Wat een boegbeeld en hoe leuk was het toen deze komediant opeens in een reclame verscheen. Uiteraard in een Zelda-reclame. Wist je dat hij zijn dochter Zelda heeft genoemd?

1: Sla elkaar maar de hersens in!

De eerste keer dat ik deze reclame bekeek, moest ik keihard lachen. Eigenlijk doe ik dat nog steeds, want het ziet er zo stom uit. Tegelijkertijd heeft Super Smash Bros hierdoor wel een cultstatus gekregen. Alleen al door deze legendarische beelden.

Dat waren mijn favoriete Nintendo reclames. Volgende keer hoop ik verder te gaan met mijn DN’s Five over soundtracks!