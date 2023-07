[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 29

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar uit die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Sailing Era

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 20 juli 2023

Altijd al de wereld willen ontdekken op een schip? Sailing Era is een strategische simulatiegame waarin je precies dat doet. Een gigantische oceaan staat voor je klaar terwijl jij als kapitein op ontdekkingsreis gaat. Vind een bemanning, ontdek 200 unieke havens, handel met de lokale bevolking en verken compleet nieuwe gebieden. Je staat aan het roer van wereldberoemde schepen uit onze geschiedenis of je ontwerpt jouw eigen schip. Sailing Era moet op 20 juli uitkomen in de eShop.

Pikmin 4

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 21 juli 2023

Oh, wat hebben Pikmin-fans hierop gewacht. Jarenlang vertelde Miyamoto ons dat Pikmin 4 zo goed als af was, maar dat het moment nog niet goed was. Nou, het is eindelijk zover. Na tien lange jaren (Pikmin 3 komt uit 2013!) komt Pikmin 4 eindelijk uit. Verken een nieuwe planeet, ontdek oude bekende én nieuwe Pikmin en maak zelfs kennis met een trouwe viervoeter. En dit keer speel je niet als Olimar of één van zijn intergalactische collega’s… je maakt jouw eigen personage! Pikmin 4 belooft alles waar te maken waar fans zich zo lang op hebben verheugt. Op 21 juli is het wachten eindelijk voorbij.

Wat verder verschijnt in de week van 10 tot en met 23 juli: