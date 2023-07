Touhou: New World krijgt launch trailer

Lukt het jou om de chaos te verslaan in Gensokyo?

Touhou: New World is wereldwijd uitgekomen voor de Nintendo Switch. Eerder dit jaar werd al aangekondigd dat de game ergens in de zomer zou uitkomen. Nu is het eindelijk zo ver! Touhou: New World staat ook bekend onder de naam “Touhou Shinsekai” en is de allernieuwste versie uit de Touhou reeks. De game van ontwikkelaar Ankake Spa heeft een verbeterde en verfijnde combinatie van snelle actie-RPG gameplay en bullet-hell gevechten uit hun vorige game Touhou: Scarlet Curiosity.

De bovennatuurlijke wereld van Gensokyo

Als speler wordt je teruggebracht naar de wereld Gensokyo. In deze bovennatuurlijke wereld leven mens en geest samen, die ook wel Youkai genoemd worden. Je zou denken dat moet echt pure chaos zijn, maar niets is minder waar. Gensokyo was een relatief rustige plek, totdat de mysterieuze barrière werd doorbroken door een vreemde buitenstaander. De buitenstaander heeft een grote obsessie met de bovennatuurlijke wereld en probeert zoveel mogelijk chaos te creëren binnen én buiten Gensokyo.

Je speelt als een Shrine Maiden genaamd Reimu, die samen met haar magische vriendin Marisa gaat proberen te ontdekken wat nou de echte bron is van al deze chaos. Samen met Marisa ga je proberen de vrede te herstellen binnen en buiten de bovennatuurlijke wereld. Je zult verschillende mystieke wezens moeten verslaan om je doel te behalen.

Magie, gevechten en overwinnen

Als Shrine Maiden kun je verschillende skills gebruiken om je vijanden te verslaan. Denk hierbij aan: spell cards, krachtige slagen met exorcism sticks, vertragende aanvalstechnieken en nog veel meer! Naast het vechten en magie gebruiken is het natuurlijk ook belangrijk dat je de vriendelijke bewoners van Gensyoko helpt hun verloren zielen terug te vinden. Je zult in vreemde gebieden terecht komen, maar dat is natuurlijk geen probleem met al die magische skills.

Het leuke aan deze game is dat je Reimu en Marisa volledig kan aanpassen naar je eigen speelstijl. Je kunt hun skills verbeteren en hierdoor krijg je steeds betere stats om je vijanden te verslaan. Upgrade je karakters op de juiste manier en ga voor de overwinning! Weet jij de perfecte combinatie te creëren? Touhou: New World is nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch.

Bekijk hieronder de splinternieuwe launch trailer van Touhou: New World!