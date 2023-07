Met Zombie Soup knal je erop los

Hordes zombies neerknallen iets voor jou? Scroll dan niet verder!

Zombie Soup is zo’n game die vergeten kan worden door alle andere grote releases. Er wordt immers zoveel uitgebracht iedere week. Kijk maar eens naar onze Release Radars. Deze indiegame is in ieder geval onderweg naar de Nintendo Switch en is zeker iets om in de gaten te houden.

Top-down actie!

Ontwikkelaar Astrolabe Games brengt Zombie Soup binnenkort naar alle consoles en PC, waaronder dus de Nintendo Switch. De game wordt al snel vergeleken met games als Dead Nation, maar er is al één groot verschil. Zombies schieten kan hier alleen maar in je eentje. Er is bij de release geen multiplayer optie. Dat klinkt misschien als een negatief punt, maar de beelden gaan je straks overtuigen van het tegendeel. Overigens heeft de ontwikkelaar wel aangegeven om te kijken naar een multiplayer mogelijkheid in de toekomst.

Zombie Soup ziet er namelijk echt leuk uit en in combinatie met een goed verhaal krijgt de game een originele twist. Daarnaast komen alle ingrediënten uit dit genre goed naar voren. Een mooi level-up systeem, knallende actie en hordes aan zombies!

De game wordt uitgebracht op 10 augustus. Ga jij deze game in de gaten houden?