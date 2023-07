Rillaboom in Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet & Violet

Rillaboom is de volgende sterke tegenstander!

Regelmatig worden er nieuwe Tera Raid Battle-evenementen aangekondigd voor Pokémon Scarlet en Violet. Afgelopen weken konden Pokémon-spelers bijvoorbeeld tegen een hele sterke Iron Treads vechten. De volgende Pokémon die in 7-star Raids zal verschijnen is Rillaboom. Rillaboom is een Gras-type Pokémon, waar we voor het eerst kennis mee konden maken in Pokémon Sword & Shield.

Het event vindt van 28 juli tot 30 juli 2023 plaats. Als je in die tijd Rillaboom weet te verslaan, dan kan je hem eenmaal vangen. Een tweede ronde zal er ook zijn. Die van van 4 augustus 2023 6 augustus plaatsvindt.

Je kan de Raids op de map herkennen aan hun speciale aura. Om toegang te krijgen tot deze events moet je wel het nieuwste Poké News ophalen. Daarvoor moet je in de game met internet verbinden. Voor de 7-star Raids moet je het verhaal en post game uitgespeeld hebben om überhaupt Black Crystals te kunnen vinden. Wel kan je via andermans Raid meedoen.