Ring Racer verschijnt aanstaande vrijdag op de Nintendo Switch

Een game met hoge snelheid en een goedkoop prijskaartje!

Wellicht heb je ooit wel eens gehoord van het racespelletje Ring Racer. Deze game is al ruim twee jaar te spelen via Steam, maar komt binnenkort ook naar de Nintendo Switch. De titel van ontwikkelaar Cube2d en uitgever Noowanda verschijnt namelijk aanstaande vrijdag op 21 juli in de Nintendo eShop. Ring Racer gaat voor een bedrag van €4,99 over de digitale toonbank, maar als je echt niet kunt wachten kun je altijd nu alvast aan de slag met de gratis demoversie. Om het spel te downloaden heb je maar een kleine 196 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Ring Racer navigeer je jouw jet met hoge snelheden door nauwe ravijnen. Dit klinkt misschien wat eenvoudig, maar je mag geen één ring missen tijdens de missie en je mag het tijdslimiet niet overschrijden! Hoewel jij zelf het vliegende voertuig moet besturen heb je wel wat support krijgen van een copiloot met de naam Squeezie. Daarbij belooft het racespel adembenemende landschappen te hebben, een fantastische soundtrack en 60 frames per seconden. Gaat het jou lukken om een kampioen in vliegracen te worden?

Ben je benieuwd geworden naar Ring Racer? Bekijk dan onderstaande trailer.