Survivor: Castaway Island aangekondigd voor Switch

Expeditie Robinson vanuit je luie zetel.

Uitgever Microids en ontwikkelaar Magic Pocket hebben vandaag Survivor: Castaway Island aangekondigd voor de Switch. Het spel is gebaseerd op het iconische tv-format van Banijay. De lancering is gepland voor 3 oktober 2023.

In dit avonturenspel kunnen spelers kiezen uit twaalf avonturiers en zich aansluiten bij een stam. Het doel is om in de ultieme overlevingstest te slagen en als enige over te blijven. Je dient op zoek te gaan naar grondstoffen en allianties vormen met andere schipbreukelingen. Terwijl je door het verraderlijke landschap navigeert, moet je vertrouwen op je overlevingsinstinct en strategie om in de wedstrijd te blijven. Elke beslissing die je neemt is bepalend voor je lot. Wees sluw, strategisch en meedogenloos genoeg om je tegenstanders te slim af te zijn. Net zoals in de televisieshow dien je je bondgenoten verstandig te kiezen en op te passen om niet verraden te worden.

Hieronder vind je enkele screenshots van Survivor: Castaway Island.

Ga jij deze game oppikken om te oefenen voor een toekomstige deelname? Laat het ons weten hieronder.