Chicken Journey komt volgende maand uit op de Switch

Een pixel art platformer met humor en zonder stress

Wat was er eerder, de kip of het ei? In deze schattige platformer ga je die vraag proberen te beantwoorden.

Het spel is er eentje in de reeks van stressvrije games. Met een titel als Chicken Journey had het net zo goed een wacky over de top avontuur kunnen zijn. Maar nee, Chicken Journey is een platformer zonder combat. De muziek, dialoog en visuele stijl zijn er om het een leuke ervaring te maken terwijl je aan het puzzelen bent.

In de release trailer hieronder kun je een goed beeld krijgen van wat je te wachten staat. Ga jij het spel halen? Chicken Journey kom 22 augustus uit op de Switch.