ConcernedApe maakt meer bekend over update 1.6 van Stardew Valley

Lijkt een nieuw festival jou wat?

Als je enigszins fan bent van boerderij-simulatiespellen dan heb je vast wel eens gehoord van Stardew Valley. Deze game is onder fans ongekend populair en heeft sinds de release in 2016 al vele updates mogen ontvangen. Wanneer update 1.6 uitkomt is nog onduidelijk, maar zo nu en dat laat ontwikkelaar ConcernedApe iets weten via zijn Twitteraccount. Zo heeft Eric Barone eerder al via een simpele Tweet laten weten dat de aankomende update onder andere een Iridium Scythe met zich meebrengt. Echter zal dat niet het enige zijn, want update 1.6 zal bovendien ook fijn zijn voor de modding community.

Vannacht heeft ConcernedApe opnieuw iets van zich laten weten. Via onderstaande Tweet kun je namelijk zien dat er een nieuw festival gepland staat voor update 1.6. Daarbij zullen er ook nieuwe items, dialogen en geheimen worden toegevoegd. Ook zal er nog een onbekend extraatje voor ons klaarstaan, maar wat dat precies is…

coming in Stardew Valley 1.6…

-new festival

-new items

-more dialogues

-secrets

-??? — ConcernedApe (@ConcernedApe) July 17, 2023

Hoewel er dus gezegd is dat update 1.6 niet extreem groot gaat zijn, worden er ondanks dat toch een aantal dingen toegevoegd. Wat zie jij graag in de nieuwste update verschijnen? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!