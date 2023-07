Krijgt de Switch 2 een vervangbare accu?

Als het aan de EU ligt wel.

Dat de EU iets wil doen aan de verspilling van accu’s is geen geheim. Daarom wordt er gewerkt aan een wet die accu’s in telefoons vervangbaar moet maken. Maar dat deze wet ook effect gaat hebben op handheld-consoles, zoals de Nintendo Switch, is een terechte aanname van Nintendo Life.

Vorige week is er een wet doorgekomen die technologieleveranciers verplicht om accu’s in o.a. telefoons vervangbaar te maken voor de consument. Dit houdt in dat – per 2027 – elke consument met eenvoudige gereedschappen zelf een accu kan vervangen. Dit moet dus te doen zijn zonder speciale tools die experts gebruiken. De EU hoopt op deze manier verspilling tegen te gaan en het recyclen van dure en milieuvervuilende stoffen te bevorderen. Accu’s zitten hier namelijk vol mee.

Maar wat heeft Nintendo hiermee te maken?

Als je zin hebt om het 366-pagina tellende document te lezen, dan vind je die hier. Maar voor de rest een korte samenvatting: het document spreekt niet over telefoons, maar over draagbare apparaten. Dan is de connectie met de Nintendo Switch snel gemaakt. En hoewel deze wet niet met terugwerkende kracht ingaat – de Nintendo Switch blijft zoals hij nu is – kan dit wel gevolgen hebben voor de opvolger.

Als we de geruchten moeten geloven, is de Switch 2 gepland voor volgend jaar (neem dit wel met een flinke korrel zout). Dat is dus ruim voordat de wet officieel ingaat. Maar het is ook niet ongekend dat Nintendo met updates komt van hun consoles. Zo hebben we nu de Switch OLED en de Switch Lite en het zou dus goed kunnen dat die modellen ook aan deze wet moeten voldoen.

Daarnaast zou Nintendo ook best op de zaken vooruit willen lopen en dus de Switch 2 alvast willen voorzien van een vervangbare accu. Ook dit is pure speculatie natuurlijk. Maar nu de Switch 2 steeds vaker in het nieuws komt, kunnen we niet anders dan enthousiast worden.

Vind jij deze nieuwe wet een goede zaak? Laat het ons weten in de comments.